Mais de 50 milhões de italianos escolhem novo Parlamento

Mais de 50 milhões de italianos vão eleger o novo parlamento. Esta manhã, antes da abertura das urnas já havia filas. Mas o número de indecisos e a abstenção podem ditar um resultado que permita à extrema direita assumir o poder.



Em causa estão 400 lugares de deputados e 200 de senadores que depois vão nomear o próximo Governo.

As últimas sondagens antecipam uma vitória da extrema-direira. Giorgia Meloni pode ser a próxima primeira-ministra.

Mas nos últimos dias, alguns partidos mais pequenos, do centro e da esquerda, têm vindo a ganhar apoio o que significa que podem mudar o cenário no Parlamento italiano.



Quanto à abstenção pode ultrapassar os 35%.. o que pode ser o valor mais alto de sempre na história do país.



O próximo governo será o quarto em menos de 5 anos.



Filas de espera para votar



Antes da abertura das assembleias de voto já havia filas de espera, em Itália.

As urnas abriram às 7 horas locais e encerram às 23h00, 22h00 em Lisboa.



A cada eleitor são entregues dois boletins de voto, um para escolherem os deputados e outro para o senado.