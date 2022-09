Partidos de direita radical na Europa celebram vitória de Giorgia Meloni em Itália

Giorgia Meloni já declarou vitória nas eleições e afirmou que os italianos deram um sinal claro de apoio a um Governo de direita liderado pelo seu partido Irmãos de Itália.

Nas reações aos resultados, os partidos de direita radical na Europa celebram a vitória de Giorgia Meloni.

A nível nacional, o Chega saudou a vitória da direita em Itália e diz que estes ventos de mudança irão chegar a Portugal.



Na Hungria, o partido de Víctor Orbán também celebrou a vitória da coligação de direita, assim como o partido de Marine Le Pen, em França, que diz que os italianos deram uma lição de humildade à União Europeia.

O partido espanhol Vox considera que milhões de europeus depositam agora as esperanças em Itália. Também o primeiro-ministro da Polónia já deu os parabéns a Giorgia Meloni pela vitória nas eleições.

De acordo com resultados parciais, a coligação de direita e extrema-direita - liderada pelo partido Irmãos de Itália e que reúne ainda a Liga, de Matteo Salvini, e o partido conservador Força Italia, de Silvio Berlusconi - obteve entre 43% dos votos nas legislativas.

A participação nas eleições gerais da Itália no domingo foi de cerca de 63,81%, abaixo do valor de 72,9% registado nas eleições de 2018, disse a ministra do Interior italiana, Luciana Lamorgese.