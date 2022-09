Zelensky espera colaboração com novo Governo de Itália

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, congratulou esta terça-feira à noite a líder do Irmãos de Itália (FdI), Giorgia Meloni, pela sua vitória nas legislativas italianas no domingo, aguardando uma boa colaboração com o novo Governo daquele país transalpino.

"Parabéns a Giorgia Meloni e ao seu partido por ter vencido as eleições. Agradecemos o apoio contínuo de Itália à Ucrânia contra a agressão russa. Contamos com uma colaboração frutífera com o novo Governo italiano", publicou no Twitter Zelensky, em duas mensagens em ucraniano e italiano.

Após a vitória de domingo, Meloni está a trabalhar na criação de um Executivo ágil que atenda aos pedidos dos seus parceiros de coligação, Liga e Força Itália, e seja capaz de iniciar um diálogo com Bruxelas.

De acordo com os resultados finais hoje divulgados, o partido de extrema-direita Irmãos de Itália (FdI), de Giorgia Meloni, venceu as eleições de domingo com 26% dos votos, e a coligação que lidera, juntamente com a Liga, também de extrema-direita, de Matteo Salvini, e o Força Itália, de Silvio Berlusconi, obteve uma clara maioria no parlamento.