Autoproclamado líder de Burkina Faso acusa Presidente deposto de organizar contraofensiva

O novo autoproclamado líder de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, garante que o Presidente deposto, Paul-Henri Damiba, está a planear uma contraofensiva.

O tenente-coronel que liderou o golpe de Estado ao país diz ainda que Paul-Henri Damiba está refugiado numa base militar em França. A declaração foi lida na televisão estatal.

A Embaixada Francesa negou qualquer envolvimento do exército francês nos acontecimentos recentes no Burkina Faso. Sublinha ainda que os militares franceses não estão a proteger autoridades do país.

Segundo golpe de Estado em oito meses

A emissão da televisão foi interrompida para uma transmissão especial. O capitão Ibrahim Traoré, de 34 anos, confirmou a deposição do Governo e assumiu o poder no Burkina Faso.

Este é já segundo golpe militar no país no espaço de oito meses.

Depois dos golpes militares no Mali, em 2020, e na Guiné em setembro do ano passado, esta é a quinta tomada do poder, pelas Forças Armadas, num país da região, em apenas dois anos.