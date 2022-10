Coreia do Norte efetuou sétimo disparo de missil em duas semanas

A Coreia do Sul acusou este sábado a Coreia do Norte de ter disparado um míssil balístico em direção à sua costa leste, no que é o mais recente de uma série de testes de armas nos últimos dias.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que o lançamento foi feito às primeiras horas de domingo (hora local, mais oito horas que em Lisboa), mas não deu mais detalhes sobre a distância que o projétil percorreu.

O governo japonês também anunciou que a Coreia do Norte disparou o que lhe parece ser um míssil balístico.

O lançamento, o sétimo de uma série de testes de armas feito pela Coreia do Norte em duas semanas, ocorreu horas depois de os Estados Unidos e a Coreia do Sul terem dado por terminado mais um exercício naval na costa leste da península coreana.

Os exercícios envolveram um porta-aviões dos EUA.

Os militares da Coreia do Norte alertaram este sábado que a presença do porta-aviões dos EUA perto da Península Coreana causa um “efeito negativo consideravelmente grande” na segurança regional.