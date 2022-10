Portugal conclui processo de ratificação da adesão da Finlândia e Suécia

O Governo português concluiu esta terça-feira o processo de ratificação das propostas de adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, numa cerimónia em Washington, com a presença do embaixador de Portugal nos Estados Unidos.

A conclusão do processo aconteceu através do depósito dos instrumentos de ratificação dos Protocolos ao Tratado do Atlântico Norte, na capital federal norte-americana, por parte do embaixador português Francisco Duarte Lopes, divulgou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, num breve comunicado.