Crise financeira agrava-se no Reino Unido e a próxima semana pode ser ainda pior

No Reino Unido, a crise financeira tem vindo a agravar-se de dia para dia com os juros da dívida a subirem e o valor da libra a cair. A situação pode complicar-se ainda mais na próxima semana.

O governador do Banco de Inglaterra disse esta quarta-feira que a compra de dívida publica termina na sexta-feira, conforme o previsto. Tratou-se de uma intervenção de emergência, decidida no final do mês passado, para acalmar os mercados.