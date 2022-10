Buraco negro cospe estrela engolida anos antes

Em junho de 2021, um radiotelescópio no Novo México captou sinais de que um buraco negro tinha começado a lançar material para o espaço, o equivalente astrofísico a cuspir a sua comida. Mas o problema que intriga os cientistas é que aquele buraco negro não comia nada há anos.

Uma equipa de astrónomos observou o evento de usando seis observatórios: quatro na América do Norte, América do Sul, África e Austrália, e dois no espaço. A equipa percebeu que o buraco negro estava a rejeitar em 2021 uma estrela que tinha consumido há três anos, revela num artigo publicado esta semana no The Astrophysical Journal.