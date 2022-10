O ministro das Finanças do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, foi demitido pela primeira-ministra Liz Truss, avança a BBC. Ainda hoje, a chefe do Governo britânica dará uma conferência de imprensa (às 14:00), na qual é esperado que anuncie a reversão das medidas anunciadas no mini-orçamento, nomeadamente a redução de impostos, devido à pressão dos mercados e das sondagens.

Confirma-se assim o anúncio feito na manhã desta sexta-feira pelo editor de Política do The Times, no Twitter. “Disseram-me que Kwasi Kwarteng vai ser demitido, numa altura em que Liz Truss se prepara para reverter o mini-orçamento”, escreveu, acrescentando que "não é certo quem o vai substituir.”

Esta sexta-feira, a imprensa britânica já tinha avançado que a pressão dentro do próprio partido Conservador sobre o governo para recuar em alguns dos cortes fiscais anunciados terá forçado o ministro a encurtar uma visita aos Estados Unidos.

O ministro encontrava-se em Washington para a reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI), mas as crescentes críticas terão levado Kwarteng a antecipar o regresso a Londres em um dia, onde, segundo a BBC, terá "reuniões cruciais" sobre o plano de crescimento económico apresentado em 23 de setembro.