Aumento do custo de vida deixa franceses numa "situação insuportável"

Em dia de greve geral, em França, muitos trabalhadores saem às ruas, em várias cidades do país, para exigir aumentos salariais face ao aumento do custo de vida.

Muitos trabalhadores consideram que as ajudas do Governo para fazer face à inflação e ao aumento de preços são insuficientes.

Os principais setores afetados na greve geral são os transportes e a educação.

O correspondente da SIC, Guilherme Monteiro, falou com franceses nas ruas de Paris. Muitos falam de uma situação insuportável com o aumento do custo de vida.