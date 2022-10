Bolsonaro nega auditoria feita às urnas pelas Forças Armadas

O Presidente brasileiro e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, negou, esta quarta-feira, que as Forças Armadas tivessem auditado as urnas eletrónicas utilizadas na primeira volta das eleições de 2 de outubro.

"As Forças Armadas não fazem auditorias", disse Bolsonaro aos repórteres, inquirido sobre uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que convocou o Ministério da Defesa para apresentar o relatório dos testes que alegadamente realizou nas urnas no dia da primeira volta.