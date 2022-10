"Foi muito agressivo": aberta investigação a alegada intimidação entre deputados britânicos

O presidente da Câmara dos Comuns, Lindsay Hoyle, disse esta quinta-feira ter aberto uma investigação a incidentes registados na quarta-feira à noite numa votação no parlamento britânico, respondendo a alegações de intimidação física no grupo parlamentar do Partido Conservador.

"Comportamento como aquele visto na noite passada não é aceitável em qualquer circunstância", afirmou esta quinta-feira, na abertura da sessão parlamentar.

Em causa estão cenas de confusão registadas numa votação na quarta-feira à noite de uma proposta do Partido Trabalhista para proibir a exploração de gás de xisto ["fracking"], que acabou por ser bloqueada pelo Governo por 326 contra 230 votos.