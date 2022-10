Há quinze anos que o país tem um acordo com a empresa de energia russa Gazprom e não será obrigado a quebrar esse contrato.

"Conseguimos uma isenção do teto do preço do gás para não comprometer a segurança do fornecimento de gás à Hungria."

A Hungria não será obrigada a limitar o preço máximo do gás, caso a União Europeia avance com essa proposta.

Sem litoral e dependente das estregas de petróleo russo via gasoduto, a Hungria teve uma isenção em junho, quanto o resto da União Europeia concordou em parar de comprar petróleo russo a partir de dezembro, devido à guerra na Ucrânia.

O anúncio surge depois de Orbán revelar que não concordaria com a limitação na União Europeia do preço máximo do gás importado, pois isso levaria "ao fim das entregas russas".

Os líderes europeus estão reunidos em Bruxelas para decidir medidas relativas à crise energética. Entre as medidas está a possibilidade de criar um teto no preço do gás importado, incluindo o russo.