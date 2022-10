Vladimir Putin felicitou Xi Jinping, que vai mesmo cumprir um terceiro mandato como líder chinês.

O congresso do Partido Comunista fica marcado pelo fim da limitação a dois mandatos do secretário-geral do partido e do chefe do governo.

Xi Jinping diz já ter sido felicitado por inúmeros chefes de estado. Um dos poucos que divulgou tal facto foi o presidente russo Vladimir Putin.