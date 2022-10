Uma pesquisa pelo nome de Hu Jintao nas redes sociais do país omite a sua retirada do evento. A imprensa estatal também não noticiou o incidente.

O ex-presidente chinês Hu Jintao foi este sábado retirado da cerimónia de encerramento do 20.º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC) porque "não se estava a sentir bem", de acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua.

Retirado da cerimónia

Hu, de 79 anos, estava sentado numa posição de destaque, ao lado do seu sucessor, o atual líder Xi Jinping, quando é abordado por dois seguranças. O ex-presidente pareceu argumentar com um dos seguranças. Hu levantou-se e falou durante cerca de 30 segundos com os dois homens, parecendo relutante em sair. Foi depois escoltado, com um dos seguranças a agarrá-lo pelo braço.