Milhares de utilizadores reportaram esta terça-feira falhas na utilização do WhatsApp. De acordo com o site Downdetector, que monitoriza em tempo real a atividade de centenas de serviços, a madrugada e início da manhã foi marcada por problemas no envio de mensagens e no acesso à aplicação móvel. A empresa Meta, que gere a plataforma, informou que o problema seria resolvido com a máxima brevidade e, de seguida, o serviço começou a ser restabelecido.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, embora ainda lenta, por volta das 10:00 (hora de Lisboa) a recuperação da aplicação começou a ser visível nas páginas web que monitorizam em tempo real o funcionamento das principais redes sociais, serviços telefónicos e serviços de Internet.

Ao início da manhã, numa informação publicada no Twitter, o Downdetector avançou a hora a que as falhas tiveram início e deixou um apelo à divulgação da mensagem a quem tivesse problemas na utilização do WhatsApp.