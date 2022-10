"Olá, mãe": a nova burla que utiliza o WhatsApp e MB Way

Há uma nova burla a circular no WhatsApp em Portugal, e as denúncias não param de aumentar. Os burlões fazem-se passar por filhos e pedem aos pais para enviar dinheiro por transferência via MB Way.

Começou a ser identificada em 2021, no Reino Unido, mas agora parece ter chegado a Portugal. A nova burla utiliza a rede social WhatsApp e o MB Way e os burlões fazem-se passar por filhos das vítimas, que escolhem aleatoriamente.

Enviam mensagens através da aplicação de mensagens escritas e se a vítima acreditar que realmente está a falar com o filho, o burlão pode-lhe que envie um certo montante via MB Way.

Caso o burlão seja descoberto, a pessoa é imediatamente bloqueada e o golpe prossegue para outra vítima. No Reino Unido, onde os primeiros casos foram denunciados, as perdas representam mais de um milhão e 700 mil euros.

Em Portugal, à semelhança de outros países, os casos têm aumentado e as autoridades britânicas afirmam que o esquema já não é exclusivo do WhatsApp e já alastrou a outras redes sociais.