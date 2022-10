Os protestos de ativistas contra obras de arte, sucedem-se. Esta quinta-feira foi a vez do quadro de Johannes Vermeer, “Rapariga com Brinco de Pérola”, que está em exibição no Museu Mauritshuis, em Haia (Países Baixo).

Este protesto acontece apenas três dias depois de a estátua de cera do Rei Carlos III , no Museu Madame Tussauds,ter levado com tartes e bolo de chocolate, e cerca de uma semana depois de duas ativistas também do movimento “Just Stop Oil” terem atirado sopa de tomate contra o quadro “Girassóis” de Vincent Van Gogh, na National Gallery, também em Londres.

O movimento “Just Stop Oil” quer que o Governo britânico decrete o fim imediato de qualquer novo projeto de petróleo ou gás. O grupo tem chamado atenção, e críticas, por direcionar as suas ações contra obras de arte em museus.

Já em julho, ativistas do "Just Stop Oil" colaram-se na moldura do quadro "A Última Ceia", de Leonardo da Vinci, na Royal Academy of Arts de Londres, e no quadro "The Hay Wain", de John Constable, na National Gallery.

Os ativistas ambientais também bloquearam pontes e ruas em Londres durante duas semanas de protestos.

A onda de manifestações ocorre quando o Governo britânico abre uma nova ronda de licenciamento para a exploração de petróleo e gás no Mar do Norte, apesar das críticas de ambientalistas e cientistas que dizem que a medida prejudica o compromisso do país com o combate às mudanças climáticas.