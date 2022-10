Novela Musk-Twitter chega ao fim: magnata anuncia compra da rede social

Elon Musk publicou um texto na rede social, onde expressou o desejo de tornar a plataforma em “algo extraordinário”. Foi possível perceber através desta declaração, partilhada pelo diretor-executivo da Tesla, que o próprio concluiu a compra do Twitter, após ter passado por um período em que queria desistir do negócio.

Na mesma declaração, Elon Musk revelou o principal motivo que o fez desembolsar tantos milhões- negócio rondará os 44 mil milhões de euros.

“Eu não fiz isso porque é fácil. Não fiz isso para ganhar mais dinheiro. Fiz isso para tentar ajudar a humanidade, que eu amo”.

Musk explicou ainda que pretende que o Twitter se torne num local onde várias “crenças” possam ser debatidas de forma “saudável" sem “recorrer à violência”, e que está a fazer este negócio não para enriquecer, mas sim para ajudar a construir um mundo melhor.

Compra tinha de ser oficializada até sexta-feira

O magnata tinha até às 18h desta sexta-feira para selar o acordo de compra com a rede social. O prazo para o término desta longa novela entre Musk e o Twitter foi decretado pelo Tribunal de Delaware, nos Estados Unidos.

O bilionário já tinha publicado um vídeo onde aparecia a entrar na sede da rede social enquanto segurava um lavatório. Na descrição Musk escreveu “Entering Twitter HQ – let that sink in!”, que em português significa algo como "A entrar na sede do Twitter - reflitam". Com este vídeo partilhado na quarta-feira ficou no ar que o anúncio desta aquisição estaria por horas.