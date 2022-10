Sonda Solar Orbiter revela imagens inéditas da "coroa quieta" do Sol

A sonda Solar Orbiter da ESA, lançada a 10 de fevereiro de 2020, fez a segunda maior aproximação ao Sol a 12 de outubro, revelando dados impressionantes e com a resolução mais alta do que nunca da nossa estrela.

Este filme foi feito a 13 de outubro, quando o Extreme Ultraviolet Imager (EUI) da Solar Orbiter enviou as imagens da coroa “quieta e silenciosa” com a mais alta resolução alguma vez registada por qualquer instrumento.

Cada pixel neste filme abrange 105 km na superfície do Sol. Isso significa que, se o EUI olhasse para a Terra dessa distância, todo o nosso planeta teria apenas 120 pixels de diâmetro. O filme em si contém 2048 de diâmetro, o que significa que 17 Terras caberiam lado a lado nesta imagem.

O que é a coroa quieta do Sol

A coroa é a atmosfera externa do Sol. Diz-se quieta quando há pouca atividade solar assinalável, como é o caso de erupções ou ejeções de massa coronal.

Este filme, e outros que foram feitos durante a aproximação da sonda, mostram a natureza dinâmica da coroa do Sol que tem uma temperatura de milhares de graus centígrados.

O gás, conhecido como plasma, está em constante movimento, movido e acelerado pelas alterações do campo magnético do Sol. Os arcos de plasma brilhante no filme são mantidos no mesmo lugar por laços de magnetismo que irromperam do interior do Sol em direção da coroa.

O Sol está atualmente a aumentar a atividade para um pico, conhecido como máximo solar, a atingir em 2025. Assim, ver assim a coroa silenciosa vai muito provavelmente tornar-se cada vez mais raro nos próximos anos.

O Sol lança um vento solar de partículas que atravessa o Sistema Solar - responsáveis pelas bonitas auroras boreais na Terra. Sabe-se que tem origem na coroa, mas como acontece precisamente ainda não é conhecido e investigar esse fenómeno é um dos principais objetivos científicos da Solar Orbiter.