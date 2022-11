Mundo

Mísseis norte-coreanos: "A guerra da Ucrânia não nos pode distrair de outros temas de preocupação"

O comentador da SIC Germano Almeida analisa a situação da guerra na Ucrânia, as eleições em Israel e o pico de tensão na península coreana com os recentes disparos de mísseis pela Coreia do Norte.