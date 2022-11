Níveis "perigosos" de poluição fecham escolas primárias na Índia

As escolas primárias de Nova Deli, na Índia, vão encerrar a partir deste sábado até que os níveis de poluição melhorem e as autoridades não descartam tomar mais medidas. É um dos problemas que deverá estar em análise na Cimeira do Clima, que começa domingo, no Egito.

As entidades que monitorizam a qualidade do ar confirmam que a névoa amarelada que cobre Nova Deli significa que a população está a ser sujeita a níveis “perigosos" de poluição.

Nesta altura do ano, é habitual verificar-se um decréscimo da qualidade do ar na Índia devido às queimadas que os agricultores fazem, sobretudo no norte do país, com o objetivo de limpar os campos para a próxima colheita.