Papa Francisco preocupado: Humanidade "está à beira do precipício"

O Papa Francisco alertou esta sexta-feira no Bahrein que o Oriente e o Ocidente são cada vez mais dois blocos opostos, sublinhando que se continuarem a "brincar com mísseis e bombas" o mundo vai encher-se de "cinzas e ódio".

“Após duas terríveis guerras mundiais e uma guerra fria que, durante décadas, manteve o mundo em suspenso, após tantos conflitos catastróficos a decorrer em todas as partes do globo entre acusações, ameaças e condenações, encontramo-nos agora à beira de um precipício e não queremos cair”, disse o líder da Igreja Católica.

No final do seu discurso de encerramento no "Fórum Ocidental e Oriental para a Coexistência Humana" no Bahrein, onde chegou na quinta-feira para uma visita de quatro dias, Francisco pediu também "negociações sérias" para acabar com a guerra na Ucrânia.

"E antes de terminar, quero fazer um forte apelo para acabar com a guerra na Ucrânia e iniciar sérias negociações de paz", sublinhou.

O Papa salientou que "enquanto a maioria da população mundial está unida pelas mesmas dificuldades, afligida por graves crises alimentares, ecológicas e pandémicas, bem como por uma injustiça planetária cada vez mais escandalosa, alguns poderosos estão focados numa luta decidida por interesses particulares, desenterrando linguagens obsoletas, redefinindo zonas de influência e blocos opostos".

Anteriormente, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal italiano Pietro Parolin, assegurou que Francisco "está muito preocupado" com a guerra na Ucrânia e que por isso "todas as quartas-feiras durante a audiência apelou ao fim da guerra e ao início das negociações de paz".