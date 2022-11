Eleições intercalares nos EUA: Partido Republicano recupera terreno e pode ganhar maioria no Senado

É um dia crucial nos Estados Unidos. O país vai votar na terça-feira nas eleições intercalares, um teste à liderança de Joe Biden. As sondagens dizem que o Partido Republicano pode ganhar o Senado, o que seria um passo para o regresso de Trump daqui a dois anos.

Nas últimas semanas, o Partido Republicano conseguiu recuperar algum terreno e as sondagens dizem mesmo que pode vir a ganhar a maioria no Senado.

Mas muitos analistas lembram que a população latina e afro-americana, menos propensa a participar nestes estudos de opinião, pode fazer a diferença e impedir Donald Trump de recuperar uma das câmaras do Congresso.

No último comício da campanha eleitoral para as eleições intercalares desta terça feira, o ex-Presidente aproveitou para falar das presidenciais - das do passado e da próxima.

Já Joe Biden aproveitou o último comício para falar do tema que mais preocupa os norte-americanos, neste momento: a economia.

Estas são as primeiras eleições depois do ataque ao Capitólio e os serviços de informações norte-americanos emitiram um alerta para episódios de extremismo interno violento.

Os alvos potenciais da violência incluem os candidatos ao Congresso. Mas, também, representantes dos partidos, funcionários das mesas de voto, representantes de minorias raciais e religiosas e alguns órgãos da comunicação social norte-americana.

O FBI e as outras agências recomendam um reforço das medidas de segurança nos próximos dias.