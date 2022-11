Confirmado: Lula da Silva vem a Lisboa a 18 de novembro

O Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, vai voltar a visitar Portugal. Depois de ter sido avançado que Lula da Silva poderia passar por Lisboa após a Cimeira do Clima (COP27), na qual irá participar, a visita foi confirmada.

A visita à capital portuguesa irá decorrer a 18 de novembro, avança o Expresso. A agenda do Presidente eleito do Brasil inclui encontros com o homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Costa. O objetivo destes encontros será retomar as relações luso-brasileiras.

Durante o mandato de Jair Bolsonaro, que ainda decorre, a relação entre Portugal e Brasil tornou-se mais distante. O Presidente brasileiro não fez nenhuma visita oficial ao país irmão e chegou a cancelar o encontro que tinha com Marcelo, durante a visita do Presidente português ao Brasil em julho de 2022.