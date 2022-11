Democratas estão a superar todas as expectativas nestas eleições, diz Pelosi

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos considera que os democratas estão a superar todas as expectativas nestas eleições.

Nancy Pelosi, através de um comunicado divulgado, agradece aos eleitores e aos voluntários nas urnas por permitirem uma corrida justa, numa altura em que a democrata já assegurou o lugar como representante da Califórnia.

A vitória dos democratas no estado norte-americano da Pensilvânia é até ao momento a única viragem no Senado. O democrata John Fetterman venceu a corrida eleitoral neste estado para o senado, vencendo um lugar ocupado pelos republicanos e dando aos democratas a esperança de manter o controlo da câmara alta do Congresso.

Joe Biden não reagiu ainda publicamente aos primeiros resultados, mas publicou uma fotografia nas redes sociais ao telefone com os democratas, que foram vencendo nestas eleições. O Presidente norte-americano foi-lhes dando os parabéns pelas vitórias.

Ainda faltam atribuir três vagas no Senado - Geórgia, Nevada e Arizona - numa altura em que a corrida segue renhida. Há apenas um senador de diferença entre os dois partidos, mas aqui pesará, por exemplo, o voto do estado da Geórgia, que poderá ter de ir a uma segunda volta. Os democratas estão à frente nos três estados que faltam apurar.

Na corrida para a Câmara dos Representantes, os republicanos seguem à frente. Destaque ainda para a Florida, onde os republicanos conseguiram eleger senador e governador. Este último, Ron DeSantis, venceu por larga margem e é agora apontado como um dos possíveis candidatos às primárias do partido daqui a dois anos.