Geórgia só escolhe senador em dezembro, vai haver segunda volta

Os candidatos ao Senado dos Estados Unidos pelo Estado da Geórgia vão defrontar-se numa segunda volta, avançou a BBC citando o secretário de Estado Brad Raffensperger.

O republicano Herschel Walker e o democrata Raphael Warnock estão numa disputa renhida: o primeiro com 48% dos votos e o segundo com 49%, num momento em que 98% dos votos estão contados. Isto faz com que, segundo a legislação da Geórgia, os candidatos se enfrentem numa segunda volta, marcada para o dia 6 de dezembro, segundo a BBC.

Este é um dos três lugares do Senado que estão numa disputa muito renhida. No Nevada, com 77% dos votos contados o republicano Adam Laxalt segue na frente com uma vantagem de 2,7 pontos sobre a democrata Catherine Cortez-Masto. No Arizona, os democratas estão em vantagem com com Mark Kelly a cinco pontos à frente do republicano Blake Masters.