Lula arranca transição em Brasília com forte escolta policial

Lula da Silva começou esta quarta-feira em Brasília os primeiros compromissos como Presidente eleito, sob uma forte escolta de segurança.

No prédio destinado à equipa de transição em Brasília, onde Lula da Silva vai trabalhar até à posse no Palácio do Planalto a 1 de janeiro, está em andamento uma operação de segurança coordenada pela Polícia Federal.

A proteção do Presidente eleito é uma grande preocupação desde a campanha, devido à grande polarização política do país, e de uma vitória que levou grupos radicais a pedirem um golpe militar à frente dos quartéis.

Num dos primeiros compromissos de agenda em Brasília, Lula encontrou-se com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O parlamentar é aliado do presidente Bolsonaro, do Partido Liberal, que já anunciou que fará uma forte oposição ao novo Governo.