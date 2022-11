O multimilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, afirmou, numa entrevista à CNN divulgada esta segunda-feira, que tenciona doar a maior parte da sua fortuna em vida para causas benéficas.

É a primeira vez que o empresário, de 58 anos, assume esse compromisso publicamente, uma vez que não assinou a "Promessa de doação", uma iniciativa lançada em 2010 pelos norte-americanos Warren Buffett e Bill Gates, que encoraja os milionários a doarem mais de metade da riqueza que possuem para fins de filantropia.

Segundo a agência Bloomberg, Jeff Bezos vale atualmente 124 mil milhões de dólares (cerca de 120 milhões de euros), o que faz dele a quarta pessoa mais rica do mundo. Chegou a liderar a lista dos mais ricos, mas a sua fortuna, em grande parte ligada à Amazon, diminuiu à medida que as ações da empresa caíram no ano passado.

Jeff Bezos é também proprietário do jornal Washington Post, da empresa espacial Blue Origin e do Bezos Earth Fund, um fundo dedicado ao planeta que lançou em 2020, dotando-o de 10 mil milhões de dólares.

A ex-mulher de Jeff Bezos, MacKenzie Scott, cuja fortuna está calculada em perto de 24 mil milhões de dólares já prometeu doar pelo menos metade para caridade, ao assinar em 2019, logo após o divórcio a "Promessa de doação".

Scott agitou o mundo da filantropia no início de 2021, doando 6.000 milhões de dólares a diversas organizações sem restrições ou requisitos associados às suas contribuições.