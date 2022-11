Tiroteio em universidade dos EUA faz três mortos

Pelo menos três pessoas morreram e duas ficaram feridas num tiroteio, no domingo, na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos da América.

As autoridades norte-americanas estão à procura do suspeito do tiroteio, que ocorreu cerca das 22:30 (03:30, hora de Portugal).

Segundo o presidente da universidade, Jim Ryan, o ataque "resultou em três mortos e duas vítimas adicionais, que foram feridas e que estão a receber tratamento médico".

O gabinete de gestão de emergências da universidade em Charlottesville emitiu um alerta, na madrugada de segunda-feira, que notificava a comunidade para um "ataque ativo com arma de fogo".

A mensagem alertava os alunos para se protegerem.

Nas redes sociais, as autoridades emitiram vários comunicados, nos quais alertam que o suspeito, em fuga, estará armado e é considerado perigoso.