A maioria dos membros do G20 condena a guerra na Ucrânia e destaca as devastadoras consequências humanas e económicas globais, numa declaração que deverá ser aprovada na cimeira do grupo em Bali, de acordo com a agência EFE.

O texto, ao qual a agência de notícias teve acesso, menciona a "guerra na Ucrânia", ao contrário do que se esperava, devido à firme oposição de Moscovo em referir-se desta forma ao conflito que iniciou contra o país vizinho.

Ainda de acordo com a EFE, o documento destaca o "imenso sofrimento humano" e os problemas que a guerra provocou à escala global em termos de abastecimento energético, segurança alimentar ou riscos de instabilidade financeira, embora também dê a conhecer as diferentes posições dos 20 países sobre a questão.

A declaração conjunta admite que houve "outras posições" sobre a situação na Ucrânia durante as discussões em Bali, e reconhece que o G20 não é o evento mais indicado para a resolução de questões de segurança como esta.