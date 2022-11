Nunca tantos migrantes tentaram entrar nos EUA

Os EUA registaram um número recorde de tentatiavas de entrada de migrantes no país. Mais de 2,2 milhões de pessoas tentaram entrar em terriório norte-americano à procura de melhores condições de vida. Todavia, alguns centros de acolhimento estão a ficar sem resposta.

Este ano mais de 2,2 milhões de migrantes tentaram entrar nos EUA, até serem apanhados pelas autoridades. A maioria sai de México, Venezuela, Cuba e Nicarágua.

Os centros de acolhimentos já atingiram a lotação máxima e estão a ficar sem capacidade de resposta. Alguns adiantam que os migrantes sujeitam-se a ficar na rua, o que é preocupantes, com as temperaturas a descerem e com a aproximação do inverno.