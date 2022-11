Rússia apela a troca de prisioneiros com os Estados Unidos

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse hoje que espera uma troca de prisioneiros com os Estados Unidos, incluindo o traficante de armas Viktor Bout, preso pelas autoridades norte-americanos.

"Espero a possibilidade [de uma troca de prisioneiros] e não só para agora, mas que se verifique um reforço [dos contactos] e que possamos alcançar um acordo concreto", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Riabkov.

As declarações do membro do governo de Moscovo ocorrem após o anúncio da transferência da jogadora de basquetebol norte-americana Brittney Griner para uma colónia penitenciária russa.

O caso de Griner tem sido alvo de contactos diplomáticos entre os Estados Unidos e a Rússia.

A atleta norte-americana foi detida este ano na Rússia na posse de substâncias proibidas na Rússia e que a atleta consome por indicação médica.