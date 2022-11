Turquia lança operação aérea contra os curdos no norte do Iraque e Síria

O Ministério da Defesa turco anunciou hoje ter lançado a operação aérea "Espada de garra" no norte do Iraque e na Síria, alegando que estas regiões são "usadas como bases por terroristas". Há pelo menos 15 mortos, revela o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A operação foi realizada "de acordo com os direitos de legítima defesa decorrentes do artigo 51.º da Carta das Nações Unidas, a fim de eliminar os ataques terroristas do norte do Iraque e da Síria, garantir a segurança nas fronteiras e eliminar o terrorismo na sua origem", afirma o ministério em comunicado. O ministério alertou na sexta-feira à noite, numa mensagen na rede social Twitter, que "chegou a hora do acerto de contas". "Os sacanas terão de ser responsabilizados pelos seus atos traiçoeiros, após o ataque que matou seis pessoas e feriu outras 81 no coração de Istambul, em 13 de novembro", lê-se na mensagem divulgada pela France Presse (AFP). "Os ninhos de terror são arrasados por ataques de precisão", acrescentou Ancara, sem especificar os alvos pretendidos. As autoridades designaram de imediato o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e o YPG (Unidades de Proteção do Povo), uma milícia curda ativa na Síria, acusada pela Turquia de estar afiliada ao PKK. De acordo com o comunicado, o ministro da Defesa, Hulusi Akar, "dirigiu e geriu a operação [...], a partir do Centro de Operações da Força Aérea".

Na sua primeira avaliação, o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, disse hoje que a operação destruiu com sucesso "abrigos, bunkers, grutas, túneis e armazéns de terroristas" e que um "quartel-general da organização terrorista também foi atacado e destruído". "O nosso objetivo é garantir a segurança dos nossos 85 milhões de cidadãos e das nossas fronteiras, e responder a qualquer ataque traiçoeiro contra o nosso país", avisou Hulusi Akar. Estes ataques surgem dias depois de Ancara ter acusado o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) de estar por detrás dos bombardeamentos do passado domingo no centro de Istambul. Além disso, a Turquia considera as Unidades de Proteção Popular (YPG), a principal componente das FDS, uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), considerada terrorista naquele país. Ambos os grupos negaram qualquer envolvimento no ataque que matou seis pessoas. No entanto, o ministro do Interior turco apontou que "tem suspeitas" de que a ordem foi dada a partir da cidade de Kobane, um dos grandes objetivos desta operação.

