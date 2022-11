Um terramoto de magnitude 5.6 foi registado esta segunda-feira em Cianjur, na província de Java Ocidental, na Indonésia, indica o Serviço Geológico dos Estados Unidos. De acordo com a agência France Press, que cita as autoridades locais, o sismo fez pelo menos 20 mortos e 300 feridos. O tremor de terra causou também danos significativos em casas e infraestruturas.

"De acordo com as informações que tenho no momento, quase 20 pessoas morreram e pelo menos 300 estão a receber tratamento. A maioria sofreu fraturas depois de ter ficado presa nos escombros de prédios", disse Herman Suherman, chefe da administração municipal de Cianjur, ao canal de televisão Metro TV.