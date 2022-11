Supremo britânico decide sobre a legalidade do referendo sobre a independência da Escócia

O Supremo Tribunal Britânico anuncia hoje se o Parlamento da Escócia pode ou não convocar um novo referendo para a independência do Reino Unido, de forma unilateral.



A primeira-ministra escocesa quer ouvir a população em outubro do próximo ano porque considera que a economia está a ser prejudicada com a inclusão do país no Reino Unido.

O primeiro referendo aconteceu há 8 anos e nessa altura a maioria dos escoceses votaram contra a independência.

O Governo britânico tem recusado até agora autorizar uma repetição da consulta…

Se o Supremo Tribunal não der luz verde ao Parlamento, Nicola Sturgeon admite concorrer às próximas eleições com um programa centrado nesta única proposta.