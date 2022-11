Vice-presidente do Malawi detido por suspeita de corrupção

O Departamento Anticorrupção do Malawi anunciou a detenção do vice-presidente do país, Saulos Klaus Chilima, por suspeita de corrupção, informou a agência governamental em comunicado, esta sexta-feira.

Chilima será levado a tribunal, onde lhe deverão ser imputadas acusações de prática de corrupção de um funcionário público, entre outras acusações, refere o órgão regulador em comunicado, citado pela agência Reuters.



"A 25 de novembro de 2022, o Departamento Anticorrupção deteve Saulos Klaus Chilima, sob a alegação de que entre março de 2021 e outubro de 2021 recebeu vantagens em dinheiro no valor de USD 280 mil dólares americanos, entre outras recompensas", indica o comunicado.