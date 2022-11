Pequim acusa os Estados Unidos de entrarem ilegalmente no Mar do Sul da China

A China acusa os Estados Unidos de entrarem ilegalmente em águas próximas nas Ilhas Spratly, no Mar do Sul da China. Pequim alega qie im navio de guerra norte-americano entrou, assim, em águas chinesas. A agência Reuters avança que a informação foi avançada esta terça-feira pelo porta-voz do Comando do Exército, Tian Junli.

O responsável militar chinês garante que navio foi monitorizado e afastado por razões de segurança e realça que este comportamento dos militares norte-americanos violou a soberania da China.

"A movimentação militar norte-americana viola seriamente a soberania e segurança da China", afirmou Tian Junli.

O navio em questão será o USS Chancellorsville, navegou recentemente no estreito de Taiwan.

Pequim reclama a soberania do Mar do Sul da China, que não é reconhecida pelos Estados Unidos.

A China disputa com as Filipinas, Vietname, Malásia, Taiwan e Brunei a soberania deste mar estratégico, através do qual passa 30% do comércio global e que alberga 12% das zonas de pesca do mundo, bem como campos de petróleo e gás.

Nos últimos anos, a Marinha norte-americana tem frequentemente navegado no Mar do Sul da China, numa clara demonstração de que não reconhece a soberania chinesa nesta zona.