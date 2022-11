"Cabelo de Pele": o fenómeno vulcânico que está a preocupar o Havai

As autoridades do Havai alertam a população que reside nas imediações do vulcão de Mauna Loa – considerado o maior vulcão ativo do mundo – para os perigos das formações vulcânicas conhecidas como “Cabelo de Pele”. Além da libertação de gases e lava, o vulcão pode expelir partículas de vidro capazes de causar lesões na pele e nos olhos.

“Literalmente parecem fios de cabelo. Quando a lava fluida é esticada pelo vento para formar fios longos e finos”, explica à AP Aaron Pietruszkam especialista no departamento de Ciências da Terra da Universidade de Havai.

As partículas de “Cabelo de Pele” não tendem a viajar para muito longe do local onde a lava foi expelida, no entanto, por serem pequenos pedaços de vidro, são muito afiados e podem provocar cortes na pele ou ferir os olhos.

Estas formações podem ter vários centímetros de comprimento, mas a largura não chega a ter um milímetro. Como são muito finas, partem-se muito facilmente e podem ser transportadas pelo vento ou por animais.

Além dos “Cabelos de Pele”, a erupção do vulcão Mauna Loa está a emitir também gases vulcânicos, principalmente dióxido de enxofre. As zonas mais perto das crateras contêm as maiores concentrações de gases. O dióxido de enxofre pode provocar dores de cabeça, garganta irritada ou ardor nos olhos.