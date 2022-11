Líder do Estado Islâmico morre "enquanto lutava contra inimigos de Alá"

O grupo Estado Islâmico (EI), derrotado no Iraque e na Síria, anunciou hoje a morte do líder do movimento jihadista, o iraquiano Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi, especificando que foi morto "enquanto lutava contra os inimigos de Alá".

Numa mensagem áudio, o porta-voz do grupo 'jihadista', Abu Omar al-Muhajir, anunciou que foi escolhido como o "novo califa dos muçulmanos" Abu Al-Hussein al-Husseini al-Qurashi.

"Lamento anunciar aos muçulmanos e aos soldados do califado islâmico a morte do príncipe dos crentes, Abu Hassan al-Hashemi al-Qurashi, durante uma batalha em que lutava contra os inimigos de Alá", disse o porta-voz do Estado Islâmico.

Al-Qurashi refere-se à tribo do profeta Maomé, de quem o autoproclamado "califa" deve ser descendente.

Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi fora escolhido para líder do grupo EI em março passado.