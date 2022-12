Espanha: novo pacote suspeito localizado na base aérea de Torrejón

[Em atualização]

Um novo pacote suspeito foi localizado na base aérea de Torrejón, próximo de Madrid, de onde partiram nos últimos meses os voos de abastecimento de ajuda espanhola à Ucrânia.

As autoridades estão a investigar se há explosivos no conteúdo do pacote detetado hoje, tal como aconteceu ontem com as cartas enviadas para a embaixada da Ucrânia e para uma empresa espanhola que vende equipamento militar para a Ucrânia.

Segundo fontes policiais contactadas pelo jornal El Español, o pacote foi encontrado por agentes de segurança e para o local foram destacados peritos da Polícia Nacional que isolaram a zona.

O Ministério da Defesa espanhol informou que não há registo de feridos.

A Polícia Nacional espanhola enviou um primeiro relatório à Audiência Nacional a dar conta de diligências no âmbito da investigação de um "possível delito de terrorismo", segundo fontes judiciais citadas pelos meios de comunicação social de Espanha.

Um homem ficou hoje ferido sem gravidade na embaixada da Ucrânia em Madrid devido à explosão de um artefacto que estava dentro de um envelope.

Fontes da polícia revelaram que o homem ferido é um funcionário da embaixada que manuseava o envelope nos jardins da reapresentação diplomática quando se deu a explosão.

Fontes citadas pela agência de notícias EFE explicaram que o envelope chegou no correio enviado para a embaixada, estava dirigido ao embaixador Serhii Pohoreltsev e não tinha ainda passado por um sistema de 'scanner' a que é sujeita a correspondência.