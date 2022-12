O que tem o vestido alugado de Kate Middleton a ver com o clima?

Kate Middleton está a dar que falar depois de ter usado um vestido alugado para uma cerimónia de entrega de prémios relacionada com o clima. A escolha da princesa não passou despercebida e já há explicação: afinal, está tudo relacionado com o clima.

Os príncipes William e Kate estiveram na cerimónia de entrega de prémios “Earthshot”, que distingue o trabalho feito em prol do clima. Foi o último evento da visita de três dias dos príncipes de Gales aos Estados Unidos e a indumentária de Kate tornou-se viral.

E tudo porque a princesa alugou um vestido verde. Mas a explicação é simples: em vez de comprar um vestido novo, Kate optou por uma forma mais sustentável - e barata - de se vestir, alugando uma peça em segunda mão.

De acordo com uma investigação finlandesa, alugar roupa já utilizada por outra pessoa fez com que a produção de novas peças fosse reduzida em 1,3 milhões de artigos. Dessa forma, pouparam-se milhões de litros de água e evitou-se a emissão de muitos gases tóxicos para a atmosfera.

Para além do gesto, a escolha da cor também não terá sido ao acaso. De acordo com a Vogue, o verde terá sido selecionado exatamente por ser uma cor que representa a Terra e os temas do ambiente.

O vestido chamou a atenção, mas não foi a única peça a fazê-lo. A princesa de Gales também utilizou um colar que pertencia à princesa Diana.

Este sábado, o príncipe William esteve com Joe Biden, em Boston. O encontro durou menos de uma hora. Os dois fizeram uma pequena caminhada antes de se reunirem na Biblioteca-Museu Presidencial. Terão falado sobre alterações climáticas e saúde mental.