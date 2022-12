Aeroporto internacional da Guatemala esteve fechado por causa do vulcão Fuego

A erupção do vulcão Fuego, na Guatemala, levou este domingo ao encerramento temporário do principal aeroporto do país, anunciaram as autoridades.

De acordo com as autoridades de aeronáutica civil, o aeroporto internacional La Aurora esteve três horas encerrado durante a manhã deste domingo, devido à presença de cinzas vulcânicas na pista, e obrigou ao desvio de, pelo menos, dois aviões.

O vulcão Fuego, considerado o vulcão mais ativo da América Central e situado a 35 quilómetros da capital da Guatemala, entrou em erupção no sábado, com explosões, lava e libertação de uma coluna de cinzas a mais de dois quilómetros acima do cume.

Citadas pela agência France-Presse, as autoridades de proteção civil indicaram que não ordenaram ainda qualquer evacuação preventiva de localidades.

Em 2018, uma erupção do vulcão Fuego matou 215 pessoas e deixou um número semelhante de desaparecidos em comunidades rurais próximas.

Dois outros vulcões também estão ativos na Guatemala: Santiaguito, no oeste do país, e Pacaya, 20 quilómetros a sul da capital.