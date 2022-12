Ex-vice-presidente do Parlamento Europeu fica em prisão preventiva

A vice-presidente do Parlamento Europeu foi este domingo formalmente acusada. Eva Kaili ficou em prisão preventiva, assim como outras três pessoas.

As detenções decorreram no âmbito de uma investigação do Ministério Público belga sobre um alegado lobby ilegal do Qatar, país organizador do Mundial, para influenciar as decisões do Parlamento Europeu.

As suspeitas de pagamento de elevadas quantias em dinheiro e presentes terão tido início há vários meses.

A vice-presidente Eva Kaili não pode beneficiar da imunidade parlamentar, uma vez que terá sido apanhada em flagrante delito, esta sexta-feira, na Bélgica. Teria mais de meio milhão de euros em casa.

Eva Kaili perdeu o mandato de vice-presidente do Parlamento Europeu. Foi também suspensa da bancada social democrata do Parlamento Europeu e do partido socialista grego.