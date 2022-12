"Nada substitui a vigilância", Ana Gomes pronuncia-se sobre suspeita de corrupção no Parlamento Europeu

A ex-vice-presidente do Parlamento Europeu vai ficar em prisão preventiva. Eva Kaili é suspeita de estar envolvida num esquema de subornos e influência com ligações ao Qatar. A comentadora Ana Gomes diz que o caso não a surpreende e defende que é necessário apostar na vigilância.

Ana Gomes defende que o Parlamento Europeu "devia exigir exclusividade", além do registo de interesses e de registo de contactos com embaixadas.

A ex-vice-presidente do Parlamento Europeu e três outras pessoas foram acusadas e detidas este domingo, na Bélgica, no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de corrupção relacionadas com o Qatar no seio desta instituição, indicou fonte judicial.

O Ministério Público Federal não forneceu nomes ao anunciar a prisão preventiva de quatro das seis pessoas que tinha, sido detidas, de acordo com o que avançou fonte judicial à agência France Presse.

Neste caso "suspeita-se do pagamento de avultadas quantias em dinheiro ou da oferta de presentes significativos a terceiros com posição política e/ou estratégica que permita, no seio do Parlamento Europeu, influenciar as decisões" desta instituição, sublinha o comunicado.

Na noite de sábado, a presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola, havia decidido uma primeira sanção contra Eva Kaili: foi destituída de todas as tarefas delegadas por Metsola, incluindo a de representá-la na região do Médio Oriente.

Embora o Ministério Público belga não mencione explicitamente o Qatar, a comunicação social belga cita várias fontes que confirmaram que se trata do país que organiza o Mundial de futebol.

No âmbito da investigação liderada por um juiz especializado em crimes financeiros, as buscas domiciliárias centraram-se em assessores parlamentares do PE.