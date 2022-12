"Temos que fazer pressão": o testemunho do pai de uma portuguesa retida no Peru

O Presidente da República já falou com um dos grupos de jovens que estão retidos no Peru e diz que há pelo menos 60 portugueses no país. Marcelo Rebelo de Sousa explica que a solução passa por concertar esforços com outros países europeus que tenham cidadãos nas mesmas condições.

Há uma semana retida em Arequipa, a cerca de 1200 quilómetros de Lima, Inês, duas amigas e um outro grupo de sete jovens portugueses aguardam por uma oportunidade para conseguirem chegar a Portugal.

O pai espera que o regresso dos 10 jovens aconteça nos próximos dias.

"Eles têm esperança de sair num voo de Arequipa para Lima a 19, assim como a minha filha e as colegas têm esperança de sair a 18", diz José Luís Passos Coelho, pai de uma das jovens.

O Presidente da República garante que está em contacto com o grupo de jovens, assim como o Governo e que neste momento o importante é perceber quantos portugueses estão retidos no Peru.

Os estudantes no país explicam que os protestos se têm vindo a agravar. As estradas cortadas e bloqueadas impedem que consigam mudar de cidade.

Em Portugal, os pais estão preocupados com a situação.

“Eu acho que obviamente temos que fazer pressão quer dentro da embaixada em Lima, quer em Lisboa, onde nós estamos para sensibilizar que, a qualquer momento, se calhar pode ser necessário passar para um passo seguinte, se de facto chegarmos ao fim de semana e isto não se resolver”.

A embaixada portuguesa em Lima tem acompanhado a situação. Desaconselha viagens no interior do país e apela aos portugueses que se mantenham seguros nos alojamentos até que se encontre uma solução.