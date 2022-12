Mais de 600 pessoas morreram devido ao sismo na Indonésia

"Se alguém morre, as pessoas em Cianjur costumam enterrá-lo imediatamente. Devido à situação de pânico, os mortos foram imediatamente enterrados pelos seus familiares sem notificar o órgão de saúde", explicou.

O porta-voz do governo local de Cianjur, Adam, que como muitos indonésios tem apenas um nome, disse à agência de notícias AFP que o balanço de mortos de 602 foi baseado em dados recolhidos entre os moradores da cidade.

O número de mortos no terremoto que atingiu em novembro a ilha de Java, na Indonésia, quase dobrou e ascendeu a 602, segundo um novo balanço realizado esta sexta-feira por uma autoridade do Governo local.

Um funcionário da agência local de serviços de emergência (BPBD), Wawan Setiawan, confirmou à AFP este novo balanço, que foi compartilhado pelo organismo nas redes sociais.

A agência de notícias estatal Antara também citou esta sexta-feira o chefe do distrito de Cianjur, Herman Suherman, sobre o novo número de 602 mortos.

O porta-voz da Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres (BNPB), Abdul Muhari, disse à AFP que o número de mortos confirmados pelo organismo é de 335, mas está a trabalhar para verificar este novo balanço.

"O chefe do distrito disse que já tem os dados, mas ainda precisamos verificar", disse o porta-voz, acrescentando que os familiares dos mortos para pedirem assistência ao governo, devem retirar as vítimas do registo familiar e receber um atestado de óbito das autoridades.

Localizada no "Círculo de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectónicas se encontram, a Indonésia experimenta regularmente terremotos e erupções vulcânicas.

Este terremoto é o mais mortal na Indonésia desde 2018, quando a região de Palu (Ilha das Celebes) foi atingida por um terramoto e um 'tsunami' que mataram mais de 4.000 pessoas.

Muitas vítimas foram encontradas debaixo de escombros nos dias que se seguiram ao sismo e apenas alguns resgates bem-sucedidos foram relatados, incluindo uma operação para retirar um rapaz de seis anos, descrito como um "milagre" pelos socorristas.

O terramoto destruiu mais de 62.000 casas e forçou a retirada de mais de 73.000 pessoas para pelo menos 325 abrigos, disseram as autoridades locais.