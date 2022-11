Novo balanço do sismo na Indonésia sobe para 310 mortos

O número de mortos no terramoto que atingiu a ilha de Java, na Indonésia, na segunda-feira, subiu para 310, avançou hoje a agência nacional para a resposta a desastres. Há ainda 24 pessoas desaparecidas.

O terramoto de magnitude 5,6 causou deslizamentos de terra e destruiu edifícios no oeste de Java, disse o chefe da agência, Suharyanto, acrescentando que "as 24 pessoas foram identificadas”.

Segundo o responsável pelos serviços nacionais de emergência, Henri Alfiandi, as buscas vão continuar até segunda-feira, ou até mais, se todos os corpos não forem encontrados até lá.

“Há problemas de instabilidade do terreno, deslizamentos de terra agravados pelas chuvas contínuas e há receio de mais tremores de terra”, disse ao canal de televisão Kompas.

Muitas das vítimas são crianças, algumas das quais estavam em aulas.

O resgate com via de uma criança na quarta-feira ao fim do dia reavivou a esperança de encontrar mais sobreviventes.