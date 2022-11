Sismo na Indonésia: criança de cinco anos sobreviveu após três dias sob escombros

Na Indonésia, as fortes chuvas agravaram as operações de busca e salvamento na ilha de Java. Quatro dias depois do sismo que fez 300 vítimas mortais e mais de 13.000 desalojados, há cada vez menos hipóteses de encontrar sobreviventes.

Nas aldeias destruídas de Java Ocidental, as equipas de busca e salvamento continuam a trabalhar, em contrarrelógio para localizar sobreviventes.

Mais de metade das vítimas mortais e dos desaparecidos confirmam já as autoridades, são crianças.

A região, onde vivem quase 2 milhões e meio de pessoas, é a mais densamente povoada do oeste da ilha de Java.

Há muitas famílias que perderam tudo e que têm de ser realojadas em centros temporários de acolhimento. Estima-se que 13 mil pessoas tenha ficado sem casa.

A Indonésia é um dos países com mais sismos registados por ano. Fica no chamado círculo de fogo do Pacífico, uma área onde há um grande número de terramotos e uma forte atividade vulcânica constante.