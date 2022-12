Navio da Marinha tailandesa naufragou com mais de 100 marinheiros a bordo

Um navio da marinha tailandesa naufragou este domingo com 108 marinheiros a bordo no Golfo da Tailândia. Equipas de salvamento estão no local para os trabalhos de resgate de 31 marinheiros que continuam desaparecidos.

Segundo fonte da Marinha, citada pela agência Associated Press, 75 marinheiros tinham sido resgatados e 31 continuavam por localizar. Três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital.

No domingo à noite, ventos fortes atiraram água do mar para a corveta HTMS Sukhothai e derrubaram o sistema elétrico. A Marinha Real tailandesa enviou três fragatas e dois helicópteros para tentar ajudar o navio e remover a água do mar, mas não possível fazê-lo devido aos ventos fortes.